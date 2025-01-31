Посадовця на Одещині підозрюють у привласненні ₴2,3 млн з виплат зниклим безвісти військовим

Посадовця на Одещині підозрюють у привласненні 2,3 млн грн військових виплат, фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області. Його підозрюють у привласненні 2,3 мільйонів гривень з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, бухгалтер протягом року вказував у документації номер банківського рахунку своєї знайомої. А начальник, не перевіривши дані, підписував документи про перерахування грошей.

За інформацією відомства, таким чином бухгалтер отримав 2,3 мільйона гривень, призначених на виплати військовослужбовцям.

Стосовно бухгалтера правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Він знаходиться під вартою. Також щодо нього подали позов про відшкодування завданих збитків.

Чиновникові повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що на Миколаївщині начальника штабу одного з військових підрозділів підозрюють у безпідставному нарахуванні бойових виплат військовим. У червні 2024 року посадовець доручив нараховувати виплати підлеглому без достатнього фахового досвіду. Той оформив побратимам винагороду за участь у бойових діях. Начальник штабу не перевірив це і погодив документи на виплату.