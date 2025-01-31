  • пʼятниця

    31 січня, 2025

  • 10.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 31 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Посадовця на Одещині підозрюють у привласненні ₴2,3 млн з виплат зниклим безвісти військовим

Посадовця на Одещині підозрюють у привласненні 2,3 млн грн військових виплат, фото: ДБРПосадовця на Одещині підозрюють у привласненні 2,3 млн грн військових виплат, фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області. Його підозрюють у привласненні 2,3 мільйонів гривень з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, бухгалтер протягом року вказував у документації номер банківського рахунку своєї знайомої. А начальник, не перевіривши дані, підписував документи про перерахування грошей.

За інформацією відомства, таким чином бухгалтер отримав 2,3 мільйона гривень, призначених на виплати військовослужбовцям.

Стосовно бухгалтера правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Він знаходиться під вартою. Також щодо нього подали позов про відшкодування завданих збитків.

Чиновникові повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що на Миколаївщині начальника штабу одного з військових підрозділів підозрюють у безпідставному нарахуванні бойових виплат військовим. У червні 2024 року посадовець доручив нараховувати виплати підлеглому без достатнього фахового досвіду. Той оформив побратимам винагороду за участь у бойових діях. Начальник штабу не перевірив це і погодив документи на виплату.

Останні новини про: Одеса

В Одесі відновили ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами
В Одесі запрацюють адаптивні клуби для ветеранів
В Одесі витратять майже ₴7 млн на ремонт вольєрів для безпритульних тварин
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко
новини

«Це революційні зміни», — наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

Юлія Бойченко
новини

Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?

Юлія Бойченко
новини

Депутати міськради включили будівництво індустріального парку до переліку інвестпроєктів Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Обрізку дерев у Миколаєві, на яку поскаржились КП «Парки», ймовірно проводило обленерго, — Держекоінспекція

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Одеса

В Одесі витратять майже ₴7 млн на ремонт вольєрів для безпритульних тварин
В Одесі запрацюють адаптивні клуби для ветеранів
В Одесі відновили ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами

«Це революційні зміни», — наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?

СЕСІЯ

2 години тому

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Анна Гакман

Головне сьогодні