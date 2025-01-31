  • пʼятниця

    31 січня, 2025

  • 7.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 31 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині 20 посадовців пройшли курс військової підготовки

Інструктори проводять курси військової підготовки на Миколаївщині. Архівне фото: Миколаївська ОДАІнструктори проводять курси військової підготовки на Миколаївщині. Архівне фото: Миколаївська ОДА

На Херсонщині 20 посадовців завершили курс військової підготовки. Це чергова група держслужбовців та працівників місцевих органів влади, які проходять такі навчання.

Як повідомили у Херсонській ОВА, тренінги проводять інструктори Миколаївського обласного центру підготовки населення до національного спротиву.

Зокрема, посадовці ознайомилися з бойовою тактикою, навчилися надавати першу медичну допомогу. Крім того, дізналися, як працювати з топографічними картами та керувати дронами.

«Дякую вам за вашу цілеспрямованість, силу духу й готовність діяти задля спільної безпеки й майбутнього. Ви зробили вибір, який вимагає сміливості та рішучості, і це заслуговує щирої поваги», — зазначив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко.

Раніше повідомлялось, що базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.

Останні новини про: Херсонщина

Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини
Внаслідок російського обстрілу Херсонщини постраждав чоловік
За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини
Реклама

Читайте також:

новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

Аліна Квітко

Останні новини про: Херсонщина

За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини
Внаслідок російського обстрілу Херсонщини постраждав чоловік
Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

4 години тому

Наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

СУСПІЛЬСТВО

Головне сьогодні