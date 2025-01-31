На Херсонщині 20 посадовців пройшли курс військової підготовки

Інструктори проводять курси військової підготовки на Миколаївщині. Архівне фото: Миколаївська ОДА

На Херсонщині 20 посадовців завершили курс військової підготовки. Це чергова група держслужбовців та працівників місцевих органів влади, які проходять такі навчання.

Як повідомили у Херсонській ОВА, тренінги проводять інструктори Миколаївського обласного центру підготовки населення до національного спротиву.

Зокрема, посадовці ознайомилися з бойовою тактикою, навчилися надавати першу медичну допомогу. Крім того, дізналися, як працювати з топографічними картами та керувати дронами.

«Дякую вам за вашу цілеспрямованість, силу духу й готовність діяти задля спільної безпеки й майбутнього. Ви зробили вибір, який вимагає сміливості та рішучості, і це заслуговує щирої поваги», — зазначив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко.

Раніше повідомлялось, що базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.