На Херсонщині 20 посадовців пройшли курс військової підготовки
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- Світлана Іванченко
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19:11, 31 січня, 2025
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На Херсонщині 20 посадовців завершили курс військової підготовки. Це чергова група держслужбовців та працівників місцевих органів влади, які проходять такі навчання.
Як повідомили у Херсонській ОВА, тренінги проводять інструктори Миколаївського обласного центру підготовки населення до національного спротиву.
Зокрема, посадовці ознайомилися з бойовою тактикою, навчилися надавати першу медичну допомогу. Крім того, дізналися, як працювати з топографічними картами та керувати дронами.
«Дякую вам за вашу цілеспрямованість, силу духу й готовність діяти задля спільної безпеки й майбутнього. Ви зробили вибір, який вимагає сміливості та рішучості, і це заслуговує щирої поваги», — зазначив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко.
Раніше повідомлялось, що базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.
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