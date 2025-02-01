Поліція Миколаївщини оголосила підозру підлітку за побиття 12-річної дитини. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині повідомили про підозру 16-річній дівчині за побиття підлітка у Первомайську.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

Поліція повідомляє, що в травні 2024 року дівчата віком 14, 15 та 16 років побили дівчинку через неприязні стосунки між ними, і це сталося на вулиці в присутності інших підлітків.

Під час досудового розслідування, яке проводили слідчі під керівництвом Первомайської окружної прокуратури, старшій учасниці інциденту було повідомлено про підозру за статтею «Катування» (частиною 1 статті 127 КК України), що передбачає до шести років ув’язнення.

Щодо двох інших, які не досягли віку кримінальної відповідальності, слідчі направлять до суду клопотання про виховні заходи.