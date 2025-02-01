Поліція Миколаївщини оголосила підозру підлітку за побиття 12-річної дитини
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- Аліна Квітко
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16:35, 01 лютого, 2025
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На Миколаївщині повідомили про підозру 16-річній дівчині за побиття підлітка у Первомайську.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.
Поліція повідомляє, що в травні 2024 року дівчата віком 14, 15 та 16 років побили дівчинку через неприязні стосунки між ними, і це сталося на вулиці в присутності інших підлітків.
Під час досудового розслідування, яке проводили слідчі під керівництвом Первомайської окружної прокуратури, старшій учасниці інциденту було повідомлено про підозру за статтею «Катування» (частиною 1 статті 127 КК України), що передбачає до шести років ув’язнення.
Щодо двох інших, які не досягли віку кримінальної відповідальності, слідчі направлять до суду клопотання про виховні заходи.
Нагадаємо, що раніше правоохоронці виявили у соціальних мережах відео, на якому троє підлітків бʼють чоловіка. Слідство встановило, що потерпілим виявися 50-річний мешканець Вознесенського району.
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