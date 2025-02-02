Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників державних і комунальних закладів

Бронювання медпрацівників. Фото: Pixzbay

В Україні дозволили бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медичних закладів. Постанова Кабінету міністрів вносить зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Кабінет міністрів прийняв постанову від 14 січня, що вносить зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Згідно з пунктом 5 цього порядку, відстрочку від мобілізації отримають «медичні працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, закладів громадського здоров'я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота в відповідних закладах є основним місцем роботи».

Міністерство охорони здоров'я зазначає, що ці зміни стосуються лише медичних працівників. Для решти фахівців, що працюють у медичних закладах, обмеження на бронювання залишаються чинними.

«Рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатися за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на міністерство оборони. Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити. На сьогодні близько 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме у цивільних медзакладах. Тому таке рішення дозволить забезпечити надання медичної допомоги як військовим, так і цивільним у необхідному обсязі», – пояснюють у міністерстві охорони здоров’я.

Потреби Збройних сил України забезпечуватимуться через механізм розбронювання окремих медичних працівників, яких зараз потребує військове відомство. «Розбронювання» відбуватиметься на запит військового відомства та Командування медичних сил щодо потреб у тих чи інших фахівцях-медиках.

Нагадаємо, що Україна готова розгорнути центри бронювання за кордоном, щоб знайти українців готових працювати на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні заброньовано від мобілізації близько 900-950 тисяч людей.