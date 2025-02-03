На Одещині в рамках деколонізації демонтували ще дві пам’ятні дошки

Меморіальна дошка на честь Пушкіна в Татарбунарах. Фото: Південь.сьогодні

На Одещині у місті Татарбунари демонтували меморіальні дошки радянському діячу Івану Батищеву та російському поету Олександру Пушкіну.

Про це, посилаючись на офіційну відповідь Татарбунарської міської ради, повідомляє громадська організація «Деколонізація. Україна».

Згідно з наданою інформацією, табличку на честь Івана Батищева демонтував власник будинку, на якому вона була розташована.

Зазначимо, що Іван Батищев був одним із керівників Татарбунарського повстання 1924 року, яке було спрямоване проти радянської влади. Він був членом Північного ревкому (революційний комітет, — прим.)

Пам’ятну дошку на честь відомого російського поета Олександра Пушкіна демонтували комунальники. Її передадуть місцевому музею.

Офіційна відповідь Татарбунарської міської ради. Скриншот документа

Нагадаємо, що у грудні 2024 року в Одесі перед входом до кіностудії демонтували пам’ятник російському актору і співаку Володимиру Висоцькому.

У вересні 2024 року повідомлялося, що в Одесі планують демонтувати 19 архітектурних пам’яток, які містять символіку російської імперської політики.