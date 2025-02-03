На Миколаївщині викрили афериста, який ошукав людей на ₴90 тисяч

Поліція Миколаївщини викрила шахрая на онлайн-торгових платформах, фото: Нацполіція

Поліція Миколаївщини викрила 21-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві на торгових онлайн-майданчиках.

За даними Нацполіції Миколаївської області, разом зі спільниками він видавав себе за покупця, писав продавцям у месенджерах і надсилав фальшиві посилання. Люди вводили дані своїх банківських карток, після чого гроші з їхніх рахунків зникали.

Загальна сума збитків становить 90 тисяч гривень. Поліцейські встановлюють інших причетних до афери та кількість постраждалих.

Йому повідомили про підозру за статтею «Шахрайство» (частина 4 статті 190 ККУ), вчинене повторно. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали 23-річну містянку, яка розміщувала на різних сайтах оголошення про продаж талонів на бензин та дизель від 20 до 40 літрів, яких вона насправді не мала.