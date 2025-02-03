В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі «липових» інвалідностей за $8 тисяч
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- Марія Хаміцевич
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15:24, 03 лютого, 2025
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Поліція затримала 57-річного жителя Одеси, якого підозрюють у зловживання впливом. За даними слідства, він обіцяв за гроші «домовитися» з лікарями про видачу документів, що дають право на отримання групи інвалідності.
Про це повідомили у Національній поліції Одеської області.
Правоохоронці задокументували один випадок, коли чоловік запропонував пацієнту за 8 тисяч доларів «гарантоване» рішення медкомісії. Він запевняв, що має впливові знайомства у двох лікарнях і може вплинути на ухвалення потрібного рішення.
Чоловіка затримали під час передачі частини суми — 6 500 доларів. Гроші та інші речові докази вилучили.
Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 ККУ («Зловживання впливом»), що передбачає до пʼяти років ув’язнення.
Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Слідство триває.
Нагадаємо, що в Одесі викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.
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