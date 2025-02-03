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В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі «липових» інвалідностей за $8 тисяч

В Одесі чоловіка підозрюють у продажі «липових» інвалідностей, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі чоловіка підозрюють у продажі «липових» інвалідностей, фото: Нацполіція Одещини

Поліція затримала 57-річного жителя Одеси, якого підозрюють у зловживання впливом. За даними слідства, він обіцяв за гроші «домовитися» з лікарями про видачу документів, що дають право на отримання групи інвалідності.

Про це повідомили у Національній поліції Одеської області.

Правоохоронці задокументували один випадок, коли чоловік запропонував пацієнту за 8 тисяч доларів «гарантоване» рішення медкомісії. Він запевняв, що має впливові знайомства у двох лікарнях і може вплинути на ухвалення потрібного рішення.

Чоловіка затримали під час передачі частини суми — 6 500 доларів. Гроші та інші речові докази вилучили.

Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 ККУ («Зловживання впливом»), що передбачає до пʼяти років ув’язнення.

Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Слідство триває.

В Одесі чоловіка підозрюють у продажі «липових» інвалідностей, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі чоловіка підозрюють у продажі «липових» інвалідностей, фото: Нацполіція Одещини

Нагадаємо, що в Одесі викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.

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