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В Одесі ремонтують багатоповерхівку, в яку влучила російська ракета

Будівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськрадиБудівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськради

В Одесі продовжується ремонт 16-поверхового будинку на вулиці Середній, який був пошкоджений російською ракетою 29 грудня 2023 року. Наразі відновили залізобетонний каркас та провели монолітні роботи.

Як зазначили в пресслужбі Одеської міської ради, будівля зазнала значних пошкоджень: зруйновані зовнішні конструкції, перегородки та несучі елементи. 

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 грудня 2023 року. Фото: пресслужба Одеська міськрадаНаслідки російського обстрілу Одеси 29 грудня 2023 року. Фото: пресслужба Одеська міськрада
Будівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськрадиБудівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськради
Будівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськрадиБудівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськради

«На сьогодні вже завершено роботи з відновлення залізобетонного каркасу будинку та проведено монолітні роботи. Найскладніший етап уже виконано. Незабаром розпочнемо внутрішні роботи», — підкреслив директор ТОВ «Стікон» Анатолій Рагулін.

Слід зазначити, що з міського бюджету в 2024 році на ці роботи виділили 42 мільйони гривень. З яких, сім мільйонів гривень — на ліквідацію наслідків атаки, а 35 мільйонів гривень — саме на відновлення.

Будівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськрадиБудівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськради
Будівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськрадиБудівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськради
Будівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськрадиБудівельники ремонтують будинок в Одесі, пошкоджений російською ракетою. Фото: пресслужба Одеської міськради

Нагадаємо, що в Одесі по вулиці Канатній відновили житловий будинок, пошкоджений через обстріли російських військ 20 липня 2023 року

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