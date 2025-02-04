В Одесі ремонтують багатоповерхівку, в яку влучила російська ракета
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- Світлана Іванченко
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16:51, 04 лютого, 2025
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В Одесі продовжується ремонт 16-поверхового будинку на вулиці Середній, який був пошкоджений російською ракетою 29 грудня 2023 року. Наразі відновили залізобетонний каркас та провели монолітні роботи.
Як зазначили в пресслужбі Одеської міської ради, будівля зазнала значних пошкоджень: зруйновані зовнішні конструкції, перегородки та несучі елементи.
«На сьогодні вже завершено роботи з відновлення залізобетонного каркасу будинку та проведено монолітні роботи. Найскладніший етап уже виконано. Незабаром розпочнемо внутрішні роботи», — підкреслив директор ТОВ «Стікон» Анатолій Рагулін.
Слід зазначити, що з міського бюджету в 2024 році на ці роботи виділили 42 мільйони гривень. З яких, сім мільйонів гривень — на ліквідацію наслідків атаки, а 35 мільйонів гривень — саме на відновлення.
Нагадаємо, що в Одесі по вулиці Канатній відновили житловий будинок, пошкоджений через обстріли російських військ 20 липня 2023 року.
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