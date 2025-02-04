«Миколаївелектротранс» закликає водіїв не блокувати трамвайні колії

У Миколаєві трамвай не може проїхати через неправильно припарковане авто. Фото: пресслужба КП «Миколаївелектротранс»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» закликало містян правильно паркуватись поблизу трамвайних колій.

Як повідомили в пресслужбі, в січні через неправильно припарковані авто рух трамваїв був заблокований на понад дві години.

«Неправильно припарковані автомобілі створюють перешкоди для руху електротранспорту, що, в свою чергу, викликає незручності для пасажирів. Лише в січні через такі порушення рух трамваїв був зупинений на 137 хвилин. Закликаємо водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути затримок у русі електротранспорту», — говориться в повідомленні.

У «Миколаївелектротрансі» також нагадали, що за подібні порушення передбачені штрафи. Зокрема, за блокування руху трамваїв — 1799 гривень, тролейбусів — 1202 гривні. Окрім того, якщо автомобіль заважає руху інших автомобілів або пішоходів, водієві доведеться сплатити ще 680 гривень штрафу.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві запустили модернізований вагон трамваю. У салоні та кабіні водія встановили кондиціонери й система опалення, які підтримують оптимальну температуру у будь-яку пору року.