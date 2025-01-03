  • пʼятниця

    3 січня, 2025

  • 3.6°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 3 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.6° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві запустили модернізований трамвай

У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві запустили модернізований вагон, присвятивши цю подію 110-річчю з дня запуску першого електричного трамваю. 

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Вагон реконструювали силами спеціалістів підприємства «Миколаївелектротранс». Оновлений трамвай тепер оснащений системою кондиціонування кабіни водія та салону, частково низькою підлогою для зручності, USB-зарядками, відеоспостереженням, рекламним монітором.

«Дуже важливо, що у Миколаєві розвивається електричний транспорт, адже він є екологічним — це наразі світова тенденція. Також це і необхідність для нашого міста: з часом ми будемо відмовлятись від маршрутних таксі, замінюючи їх нашим комунальним транспортом. Попереду в нас ще багато роботи», — сказав мер Олександр Сєнкевич.

Під час заходу працівники підприємства отримали грамоти та подяки від міської влади, підприємства та профспілок. Крім того, Миколаївський обласний архів подарував історичне фото першого трамвайного вагону, виготовленого на миколаївському заводі.

У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради
У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради
У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради
У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради
У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиУ Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві презентували святкову серію проїзних квитків на електротранспорт, присвячену 110-річчю запуску першого електричного трамвая. 

Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Миколаєві випустили лімітовану серію квитків до 110-річчя електричного трамвая
Як працюватиме громадський транспорт у Миколаєві на новорічні свята
Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса
Реклама

Читайте також:

новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко
новини

Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Юлія Бойченко
новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса
Як працюватиме громадський транспорт у Миколаєві на новорічні свята
У Миколаєві випустили лімітовану серію квитків до 110-річчя електричного трамвая

Наслідки обстрілу Миколаєва: з акваторії Південного Бугу зібрали понад 70 тонн олії

Херсонський музей ідентифікував чергову картину серед викрадених росіянами

Миколаївщина у 2024 році сплатила майже ₴23 млрд податків