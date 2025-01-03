У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві запустили модернізований вагон, присвятивши цю подію 110-річчю з дня запуску першого електричного трамваю.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Вагон реконструювали силами спеціалістів підприємства «Миколаївелектротранс». Оновлений трамвай тепер оснащений системою кондиціонування кабіни водія та салону, частково низькою підлогою для зручності, USB-зарядками, відеоспостереженням, рекламним монітором.

«Дуже важливо, що у Миколаєві розвивається електричний транспорт, адже він є екологічним — це наразі світова тенденція. Також це і необхідність для нашого міста: з часом ми будемо відмовлятись від маршрутних таксі, замінюючи їх нашим комунальним транспортом. Попереду в нас ще багато роботи», — сказав мер Олександр Сєнкевич.

Під час заходу працівники підприємства отримали грамоти та подяки від міської влади, підприємства та профспілок. Крім того, Миколаївський обласний архів подарував історичне фото першого трамвайного вагону, виготовленого на миколаївському заводі.

У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У Миколаєві запустили модернізований трамвай. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві презентували святкову серію проїзних квитків на електротранспорт, присвячену 110-річчю запуску першого електричного трамвая.