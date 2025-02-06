На Одещині судитимуть чоловіка за спробу незаконного вивезення призовників за кордон

Жителя Одещини судитимуть за переправлення чоловіків через кордон, фото: Нацполіція Одеської області

Жителя Подільського району Одещини судитимуть за незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, інцидент стався у листопаді минулого року. Прикордонники за кілометр від кордону зупинили автомобіль Volkswagen, у якому перебував 32-річний водій та четверо пасажирів віком від 20 до 39 років.

За даними слідства, чоловік, у змові з поки невстановленим організатором, привіз їх із різних міст України та мав не лише доставити до кордону, а й надати драбину, щоб вони подолали загородження та незаконно виїхали з країни.

Поліцейські вилучили автомобіль, драбину та інші речові докази. Зібраних доказів вистачило, щоб висунути водію обвинувачення за частиною 2 статті 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою). Його судитимуть, а організатора схеми наразі розшукують.

Щодо військовозобов’язаних пасажирів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Їх передали до територіального центру комплектування для перевірки.

Жителя Одещини судитимуть за переправлення чоловіків через кордон, фото: Нацполіція Одеської області

Нагадаємо, що в Одеській області викрили колишнього інспектора Державної прикордонної служби України, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.