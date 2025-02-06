На Одещині судитимуть чоловіка за спробу незаконного вивезення призовників за кордон
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- Марія Хаміцевич
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10:53, 06 лютого, 2025
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Жителя Подільського району Одещини судитимуть за незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Йому загрожує до семи років ув’язнення.
Як повідомили у Нацполіції Одеської області, інцидент стався у листопаді минулого року. Прикордонники за кілометр від кордону зупинили автомобіль Volkswagen, у якому перебував 32-річний водій та четверо пасажирів віком від 20 до 39 років.
За даними слідства, чоловік, у змові з поки невстановленим організатором, привіз їх із різних міст України та мав не лише доставити до кордону, а й надати драбину, щоб вони подолали загородження та незаконно виїхали з країни.
Поліцейські вилучили автомобіль, драбину та інші речові докази. Зібраних доказів вистачило, щоб висунути водію обвинувачення за частиною 2 статті 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою). Його судитимуть, а організатора схеми наразі розшукують.
Щодо військовозобов’язаних пасажирів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Їх передали до територіального центру комплектування для перевірки.
Нагадаємо, що в Одеській області викрили колишнього інспектора Державної прикордонної служби України, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.
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