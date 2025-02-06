Аграрні асоціації просять уряд продовжити терміни бронювання працівників

Аграрії просять продовжити терміни бронювання, архівне фото «МикВісті»

Провідні аграрні асоціації звернулися до Прем’єр-міністра України з проханням продовжити терміни отримання статусу критично важливих підприємств для аграрного сектору та бронювання їхніх працівників.

Як повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), який також підписав звернення, восени 2024 року уряд переглянув правила бронювання працівників підприємств, які мають стратегічне значення для оборони країни та економіки. Зокрема, було змінено критерії критичності, а старі правила бронювання залишили чинними до 28 лютого 2025 року.

Щоб забронювати працівників, аграрним підприємствам спочатку потрібно отримати рішення від Міністерства аграрної політики про відповідність критеріям, а потім подавати документи на бронювання.

Однак через технічні проблеми, які виникли після хакерської атаки на держреєстри 19 грудня, багато аграріїв стикаються з труднощами та побоюються, що не встигнуть оформити бронювання вчасно.

«Враховуючи вищезазначене, агроспільнота закликає продовжити термін отримання статусу критичності суб’єктами господарювання галузі АПК до 31 березня 2025 року та відповідним чином продовжити терміни чинності попередніх рішень про бронювання працівників», — підсумували в УКАБ.

Нагадаємо, що в Україні дозволили бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медичних закладів. Постанова Кабінету міністрів вносить зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні заброньовано від мобілізації близько 900-950 тисяч людей.