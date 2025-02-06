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12 громад Миколаївщини з негазифікованими будинками платитимуть за світло менше

Електроенергетична система. Ілюстративне ото: РБК-УкраїнаЕлектроенергетична система. Ілюстративне фото: РБК-Україна

З лютого жителі 147 негазифікованих багатоквартирних будинків у 12 громадах Миколаївської області отримають пільговий тариф на електроенергію. 

Як нагадав голова ОВА Віталій Кім, першою цим механізмом скористалася Снігурівська громада, ще в грудні 2024 року. За його словами, завдяки цьому з 1 січня жителі 166 багатоквартирних будинків уже сплачують за світло менше.

Серед тих, хто платитиме за пільговим тарифом найбільше домогосподарств в Первомайській громаді — 34 будинки та Арбузинській — 29. По 26 будинків у Кривоозерські та Веселинівській громадах. В Прибужанівській — 17, в Широківській та Березнегуватській по чотири, а в Привільнянській  — три. По одному будинку в Веснянській, Ольшанській, Очаківській, Вознесенській громадах.

Слід зазначити, що за постановою Кабміну встановлена фіксована ціна на електроенергію у період з 1 січня по 30 квітня в розмірі 2,64 грн/1 кВт⋅год при споживанні до 2000 кВт⋅год на місяць. Це на 40 % нижче загального рівня тарифу, який встановлений на рівні 4,32 грн/1 кВт⋅год для інших побутових споживачів. Встановлена ціна доступна для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання.

Раніше повідомлялось, що в сім громад Миколаївщини можуть отримати пільги на оплату електроенергії для жителів багатоквартирних будинків без газопостачання.

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