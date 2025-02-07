  • пʼятниця

    7 лютого, 2025

  • -2.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -2.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У восьми областях України ввели аварійні відключення світла для підприємств

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

У п’ятницю, 7 лютого, для промислових підприємств у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Запорізькій  та Черкаській (частково) областях запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляють в «Укренерго».

Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії

Зазначається, що де можливо першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)

«ГАВ скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Останні новини про: Укренерго

Світло для українців вимикатимуть по-новому: зміни в Укренерго
Росіяни атакували енергетику: протягом дня збільшать обсяги відключень світла
«Укренерго» запровадило аварійні відключення у 8 областях
Реклама

Читайте також:

новини

Утримання точок видачі питної води «Миколаївоблтеплоенерго» коштує ₴2,8 млн на місяць: їх кількість планують збільшувати

Юлія Бойченко
новини

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» майже рік шукає донора для будівництва нової тепломережі за майже ₴500 млн

Аліна Квітко
новини

Облтеплоенерго запустило у Миколаєві нову котельну за кошти Данії

Даріна Мельничук
новини

ЄІБ: Питна вода у Миколаєві не зʼявиться після будівництва водогону, потрібна система очищення

Юлія Бойченко

Останні новини про: Укренерго

«Укренерго» запровадило аварійні відключення у 8 областях
Росіяни атакували енергетику: протягом дня збільшать обсяги відключень світла
Світло для українців вимикатимуть по-новому: зміни в Укренерго

Утримання точок видачі питної води «Миколаївоблтеплоенерго» коштує ₴2,8 млн на місяць: їх кількість планують збільшувати

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Росіяни атакувала Миколаївщину балістикою та дронами: є руйнування