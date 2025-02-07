У восьми областях України ввели аварійні відключення світла для підприємств
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- Альона Коханчук
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9:42, 07 лютого, 2025
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У п’ятницю, 7 лютого, для промислових підприємств у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Черкаській (частково) областях запровадили екстрені відключення світла.
Про це повідомляють в «Укренерго».
Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії
Зазначається, що де можливо першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)
«ГАВ скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 7 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
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