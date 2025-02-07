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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 7 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Віталія Белінського;
  • вул. Одеська;
  • вул. Малко-Тернівська;
  • вул. Архітектора Старова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. 1 Ялтинський;
  • пров. 2 Ялтинський;
  • пров. 3 Ялтинський;
  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. 3 Наскрізна;
  • вул. 4 Слобідська;
  • вул. 5 Ялтинська;
  • вул. Млинна;
  • вул. 1 Наскрізна;
  • вул. Ковальська;
  • вул. 7 Ялтинська;
  • вул. 6 Ялтинська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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