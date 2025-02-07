Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 7 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Віталія Белінського;

вул. Одеська;

вул. Малко-Тернівська;

вул. Архітектора Старова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Марії Заньковецької;

пров. 1 Ялтинський;

пров. 2 Ялтинський;

пров. 3 Ялтинський;

вул. 2 Наскрізна;

вул. 3 Наскрізна;

вул. 4 Слобідська;

вул. 5 Ялтинська;

вул. Млинна;

вул. 1 Наскрізна;

вул. Ковальська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. 6 Ялтинська.