Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 07 лютого, 2025
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Сьогодні, 7 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Віталія Белінського;
- вул. Одеська;
- вул. Малко-Тернівська;
- вул. Архітектора Старова.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- вул. Марії Заньковецької;
- пров. 1 Ялтинський;
- пров. 2 Ялтинський;
- пров. 3 Ялтинський;
- вул. 2 Наскрізна;
- вул. 3 Наскрізна;
- вул. 4 Слобідська;
- вул. 5 Ялтинська;
- вул. Млинна;
- вул. 1 Наскрізна;
- вул. Ковальська;
- вул. 7 Ялтинська;
- вул. 6 Ялтинська.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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