Українці зменшили споживання електрики, але в областях є знеструмлення через обстріли

В Україні зменшилося споживання електрики. Фото: poltava.to

Станом на ранок 4 травня в Україні є знеструмлення внаслідок ворожих атак. Пошкодження електромереж є у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики проводять ремонт, де дозволяють умови безпеки.

Про це повідомили в «Укренерго».

Енергетики зазначили, що в Україні спостерігається зниження споживання електроенергії. Це пов'язують з потеплінням.

«4 травня станом на 9:30 його рівень був на 14,7% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін — підвищення температури повітря на всій території України, що зменшило використання електричних обігрівачів споживачами. А також ясна погода в усіх регіонах. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», — повідомили в «Укренерго».

Також у компанії зазначили, що вчора, 3 травня, зафіксували добовий максимум споживання. Він був на 2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 26 квітня — через потепління у всіх регіонах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до кінця жовтня 2026 року. Це означає, що для населення зберігається чинний тариф на світло.