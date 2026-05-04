 В Україні зменшилося споживання електрики

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 17.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 17.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українці зменшили споживання електрики, але в областях є знеструмлення через обстріли

В Україні зменшилося споживання електрики. Фото: poltava.toВ Україні зменшилося споживання електрики. Фото: poltava.to

Станом на ранок 4 травня в Україні є знеструмлення внаслідок ворожих атак. Пошкодження електромереж є у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики проводять ремонт, де дозволяють умови безпеки.

Про це повідомили в «Укренерго».

Енергетики зазначили, що в Україні спостерігається зниження споживання електроенергії. Це пов'язують з потеплінням.

«4 травня станом на 9:30 його рівень був на 14,7% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін — підвищення температури повітря на всій території України, що зменшило використання електричних обігрівачів споживачами. А також ясна погода в усіх регіонах. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», — повідомили в «Укренерго».

Також у компанії зазначили, що вчора, 3 травня, зафіксували добовий максимум споживання. Він був на 2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 26 квітня — через потепління у всіх регіонах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до кінця жовтня 2026 року. Це означає, що для населення зберігається чинний тариф на світло.

Останні новини про: Укренерго

Припинення аварійних поставок зі Словаччини не вплине на енергосистему України, — «Укренерго»
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому ексглаві «Укренерго» Брехту
В «Укренерго» викрили схему розкрадання ₴447 млн через маніпуляції з електроенергією, — прокуратура
Реклама
Читайте також:
новини
Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн

Альона Коханчук
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укренерго

В «Укренерго» викрили схему розкрадання ₴447 млн через маніпуляції з електроенергією, — прокуратура
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому ексглаві «Укренерго» Брехту
Припинення аварійних поставок зі Словаччини не вплине на енергосистему України, — «Укренерго»

Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн

Альона Коханчук

На Миколаївщині BMW врізався у вантажівку: водій легковика загинув

В ОВА повідомили про стан постраждалих після удару «Іскандером» по Миколаєву