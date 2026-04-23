 Прокуратура розкрила схему розкрадання коштів

  23 квітня , 2026 четвер

В «Укренерго» викрили схему розкрадання ₴447 млн через маніпуляції з електроенергією, — прокуратура

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років. З державного бюджету вкрали понад 447 мільйонів гривень.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він зазначив, що організатором схеми є засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які продавали електроенергію.

Реклама

За даними прокуратури, він разом із чотирма спільниками створив мережу підконтрольних компаній. Як зазначається, вони навмисно подавали занижені прогнози споживання електрики, створюючи штучний дефіцит на паперах.

У результаті виникав дефіцит, який покривався коштом держави, щоб уникнути перебоїв у постачанні електроенергії споживачам.

Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Поки споживачі платили за рахунками, учасники схеми замість того, щоб розрахуватися з «Укренерго», виводили гроші через підставні фірми та ФОПів. Борг перед «Укренерго» не погашався, а навпаки штучно накопичувався.

Згодом компанії доводили до стану безнадійної заборгованості та ініціювали процедури банкрутства, після чого схема повторювалася з новими юридичними особами.

Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, перевищує 447 мільйонів гривень.

Усім учасникам схеми повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення майна». Організатору додатково інкриміновано частину 3 статті 27 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди та можливі аналогічні збитки за 2025–2026 роки.

Варто нагадати, що «Укренерго» подала позов на АТ «Миколаївобленерго» про стягнення понад 36,5 мільйона гривень заборгованості за договором про передачу електроенергії.

