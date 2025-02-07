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На Одещині ремонтують міст через канал Кофа, що поєднує два порти

міст був побудований у 60-ті роки минулого сторіччя. Фото: Служба відновленняМіст був побудований у 60-ті роки минулого сторіччя. Фото: Служба відновлення

В Одеській області відремонтували дорогу за маршрутом Ізмаїл — Кілія (Т-1607), яка проходить через канал Кофа. Ремонт мосту через цей канал триває.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Уже влаштовано конструкцію мосту з перильною огорожею, укладено асфальт. Тривають роботи на підходах до мосту і на самій мостовій споруді: відсипання насипу і конусів біля опор, монтаж сепараторів, влаштування водоскидних споруд. Сам міст був побудований у 60-ті роки минулого сторіччя. У 2021 році, через аварійний стан його перекрили для руху всіх всидів автотранспорту.

Також дорожники зазначають, що побудований міст — важлива стратегічна споруда півдня Одеської області, що поєднує Ізмаїльський та Кілійській порти та має вагоме значення для чотирьох громад Ізмаїльського району.

«Завдяки ремонту мосту та автомобільної дороги Т-16-07 на підʼїзді до мосту, збільшиться пропускна спроможність та значно прискориться пересування, як цивільних авто, бригад швидкої допомоги, шкільних автобусів, екстрених служб та великовантажних транспортних засобів, що везуть товари економічного значення», — йдеться у повідомленні.

Ремонт мосту. Фото: Служба відновленняРемонт мосту. Фото: Служба відновлення

Нагадаємо, що у Вознесенській громаді розпочали тестування відновленого залізничного мосту, зруйнованого у 2022 році внаслідок бойових дій.

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