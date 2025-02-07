Одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року» до Дня закоханих

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

Одеський зоопарк понад десять років проводить романтичний конкурс «Пара року» до Дня святого Валентина. Цього року за перемогу змагатимуться дев’ять пар тварин, а обрати найкращу можуть відвідувачі у соцмережах.

Як повідомили в Одеському зоопарку, Голосування відбувається на офіційних сторінках зоопарку у Facebook та Instagram.

Зазначається, що у Facebook потрібно лайкнути фото улюбленої пари, а в Instagram — написати її номер у коментарях.

У зоопарку нагадали, що торік переможцями стали вівці, а хто здобуде титул цього року, стане відомо 13 лютого. Нагородження переможців відбудеться 14 лютого о 12:00.

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

До Дня закоханих одеський зоопарк проводить конкурс «Пара року», фото: одеський зоопарк

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