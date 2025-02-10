Незаконно побудував теплиці біля лісу: житель Миколаївщини отримав штраф

Незаконно встрановені теплиці. Фото: Екологічна інспекція

На Миколаївщині чоловік самовільно зайняв ділянку біля лісу та побудував там теплиці. Тепер йому доведеться заплатити штрафи.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що про порушення у Бузькій громаді Вознесенського району екологи дізналися з сервісу ЕкоЗагроза. Приїхавши на місце, перевіряючи виявили приватні теплиці 0,1216 гектарів.

«За даним фактом порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 53-1 КУпАП та накладено штраф у розмірі 170 гривень. Крім того, йому доведеться сплатити збитки в сумі 11,5 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Також під час обстеження території інспектори знайшли гори сміття. За даними екологів, сума збитків, завданих засміченням, становить 4,5 тисячі гривень. За це чоловіку доведеться сплатити 425 гривень штрафу.

Мішки зі сміттям. Фото: Екологічна інспекція Екологи знайшли на території біля лісу сміття. Фото: Екологічна інспекція На Миколаївщині чоловік самовільно зайняв ділянку біля лісу.Фото: Екологічна інспекція

Раніше повідомлялося, що завод з переробки будівельного сміття у Миколаєві планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини. У міста є техніка, яка може переробляти відходи руйнації одразу на місці ліквідації наслідків обстрілів.