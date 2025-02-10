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Студент одеського університету МВС помітив своє ім'я на меморіалі загиблих та вимагає покарати винних

Меморіальна дошка із живим студентом в університеті. Фото: Одеський державний університет внутрішніх справ.Меморіальна дошка із живим студентом в університеті. Фото: Одеський державний університет внутрішніх справ.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ створили мурал, присвячений пам'яті загиблих захисників України. Однак помилково на ньому було вказане ім'я студента, який насправді живий і зараз на фронті захищає країну.

Про це повідомляє місце видання «Новини.Live».

Вказується, що на сторінці Одеського державного університету внутрішніх справ розмістили фотографії з церемонії відкриття Муралу пам'яті. Один із студентів Сергій Стеценко побачив пост у соціальних мережах зі своєю фотографією. Після цього він написав у мережі Facebook пост із вимогою негайно прибрати його дані з меморіальної експозиції та притягнути до відповідальності осіб, причетних до надання неправдивої інформації та розміщення її загалом. Наразі пост на сторінці університету видалено.

Одеський державний університет внутрішніх справ Фото: УСІОдеський державний університет внутрішніх справ Фото: УСІ

«Можливо там вже й виплати в 15 мільйонів з мене хтось встиг отримати а я й не знаю??! Очікую пояснень», — написав військовий.

Коментарі студента у соціальній мережі ​​ Фото: скриншот «Новини.Live»Коментарі студента у соціальній мережі ​​ Фото: скриншот «Новини.Live»
Коментарі студента у соціальній мережі ​​ Фото: скриншот «Новини.Live»Коментарі студента у соціальній мережі ​​ Фото: скриншот «Новини.Live»

Нагадаємо, що управління капітального будівництва Миколаївської міської ради без аукціону заключило договір на інженерне проєктування будівництва меморіального комплексу, присвяченого пам’яті загиблих військових. Він розташовуватиметься на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе.

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