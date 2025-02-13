Депутата Миколаївської облради призначили директором ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя»

У четвер, 13 лютого, Миколаївська обласна рада призначили депутата Олександра Молдованова («Пропозиція») на посаду директора Регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя».

Про це стало відомо під час 27-ї позачергової сесії, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління екології та природних ресурсів ОВА Олександра Єфименко зазначила, що він з 2015 року він є виконуючим обовʼязки керівника.

— Проєктом рішення пропонується призначити Олександра Молдованова на посаду директора Регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» тимчасово на період дії військового стану та 6 місяців після його закінчення. Це має забезпечити ефективне керівництво та стабільне користування, та не потребує додаткових коштів за рахунок бюджету, — сказала посадовиця.

Рішення підтримав 41 депутат, проти — 0. Сам депутат Олександр Молдованов не голосував, заявивши про конфлікт інтересів.

Нагадаємо, у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області створять три нових заповідники місцевого значення: ландшафтні заказники «Лук’янівський» та «Баратівка», а також ботанічну памʼятку природи «Каркас Миколи Леонтовича». Ці території отримали охоронний статус.