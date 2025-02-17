«ТЕЦ не відновить електрогенерацію до кінця сезону. Там все зруйновано», — мер Сєнкевич

Атака на Миколаївську ТЕЦ: відновлення електрогенерації в цьому опалювальному сезоні неможливе. Фото: Миколаївська ТЕЦ

Миколаївська ТЕЦ не зможе відновити зруйновану під час останньої атаки дронами електрогенерацію до кінця цього опалювального сезону.

Про це заявив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в прямому ефірі.

За його словами, атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаєва відбуваються регулярно — з періодичністю раз на місяць або два. Проте останній приліт по ТЕЦ став найбільшим інфраструктурним руйнуванням за останній час.

Пошкодження виявились настільки серйозними, що фахівці не беруться навіть оцінити можливість відбудови.

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— Це відбувається з періодичністю раз на місяць, раз на два місяці. Останній приліт в ТЕЦ був, мабуть, найбільшим за останній час таким інфраструктурним порушенням. Насправді зруйнована генерація точно не підлягає відновленню, як мінімум, у цьому опалювальному сезоні 100%. Ніхто ще не береться зараз це робити, тому що там все зруйновано, — сказав він.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда».