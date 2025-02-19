Жителям Миколаєві повернули світло після відключень

Електроопора. Ілюстративне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині станом на 09:40 відремонтували пошкодження на мережах та відновили світло для споживачів.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго», а також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами голови обласної адміністрації, вночі 19 лютого в мережі відбулась аварійна ситуація не пов'язана з ворожою атакою в регіоні.

«Станом на ранок від електропостачання відключено близько 13 тисяч абонентів в області», — додав він.

Зазначимо, що станом на 9:40 ранку 19 лютого у Миколаєві також відновлена подача тепла у будинки жителів міста, що зникло вночі. Але потрібен деякий час, щоб відновити потрібну температуру у тепломережах.