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Через аварію на мережах без світла залишились більше 13 тисяч жителів Миколаївщини

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

У середу, 19 лютого, на Миколаївщині через аварійне відключення електроенергії без світла залишились 34 населених пункти.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

Станом на ранок відключеними залишаються 13187 побутових та 1050 юридичних споживачів у 34 населених пунктах, що обслуговуються Новоодеською дільницею  АТ «Миколаївобленерго».

«Наші фахівці докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання», — додали енергетики.

Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Станом на ранок 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла.

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