Через аварію на мережах без світла залишились більше 13 тисяч жителів Миколаївщини
-
- Альона Коханчук
-
•
-
9:25, 19 лютого, 2025
-
У середу, 19 лютого, на Миколаївщині через аварійне відключення електроенергії без світла залишились 34 населених пункти.
Про це повідомили у «Миколаївобленерго».
Станом на ранок відключеними залишаються 13187 побутових та 1050 юридичних споживачів у 34 населених пунктах, що обслуговуються Новоодеською дільницею АТ «Миколаївобленерго».
«Наші фахівці докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання», — додали енергетики.
Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Станом на ранок 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла.
Останні новини про: Відключення електроенергії