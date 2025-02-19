У мерії Миколаєва повідомили про відновлення подачі тепла, «але ми не знаємо, що буде завтра»

Наслідки російського обстрілу 16 лютого у Миколаєві було пошкоджено ТЕЦ, ілюстраційне фото МикВісті

Станом на 9:40 ранку 19 лютого у Миколаєві відновлена подача тепла у будинки жителів міста, що зникло вночі. Але потрібен деякий час, щоб відновити потрібну температуру у тепломережах.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

Сьогодні вранці жителі Миколаєва у соцмережах почали писати про відсутність опалення у їхніх будинках у різних районах міста. Інформацію про перебої з теплопостачанням у Миколаєві підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Миколаївобленерго повідомили про те, що знеструмлення у Миколаєві, що сталося вночі, ТЕЦ була вимушена призупинити теплопостачання. Окрім того, відомо, що через аварію на мережах без світла залишились більше 13 тисяч жителів Миколаївської області, наразі електропостачання відновлено.

— У нас є попередня інформація, що відновили подачу тепла. Попередньо така інформація. Але поки воно дійде по всіх будинках, потрібен деякий час, — сказав у коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков.

Реклама

Він повідомив, що проблема була пов’язана з перепадом напруги електроенергії вночі.

— Це зовнішні проблеми. Можливо, вони пов’язані з прильотами в Одесі, можливо якісь інші. По-перше, це пов’язано з війною, з Росією, за яку до цього часу деякі миколаївці «тягнуть руку», попри те, що так самі страждають. Небагато, але, на жаль, є такі, — сказав Віталій Луков.

Віцемер Миколаєва повідомив, що після прильотів по Миколаївській теплоелектроцентралі (ТЕЦ) минулого тижня усі абоненти теплопостачальної компанії знаходяться у зоні ризику. Проте комунальники працюють над тим, щоб не допустити катастрофи.

— З моменту прильотів на ТЕЦ в зоні ризику періодично всі абоненти ТЕЦ, Надзвичайними зусиллями працівників ТЕЦ і наших і наших комунальників, які день і ніч там на морозі зараз допомагають утеплювати те, що розбомбилось, вдається не допустити до катастрофи. Але ми не знаємо, що буде завтра чи через пів години, — сказав Віталій Луков.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська ТЕЦ не зможе відновити зруйновану під час останньої атаки дронами електрогенерацію до кінця цього опалювального сезону.