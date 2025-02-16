Більше 100 тис. людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда», – Зеленський

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда».

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Звичайно, активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення. Будемо й надалі працювати разом з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів. І так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити Росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною», – написав Володимир Зеленський.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

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Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту – без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.