В Одесі запровадили відключення світла після атак на енергооб'єкти

Відключення світла. Фото з pixabay.

У п'ятницю, 21 лютого, в Одесі застосували відключення світла. Обмеження діють для побутових та промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як зазначили енергетики, триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області. Фахівці працюють для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

«Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів Одеса», — йдеться у повідомленні.

За даними «Укренерго», споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні станом на 8:30 його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня.

Для збалансування енергосистеми сьогодні з 06:00 до 20:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості. Відключення світла для споживачів не діють, за винятком аварійних ситуацій в мережах.

Нагадаємо, що 21 лютого у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.