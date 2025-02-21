У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес
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- Анна Гакман
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7:45, 21 лютого, 2025
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Сьогодні, 21 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. В. Благовісного;
- вул. Шевченка;
- вул. Обсерваторна;
- вул. Марка Кропивницького.
Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Архітектора Старова;
- вул. Аркасівська;
- вул. Велика Морська;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Софіївська;
- вул. Віталія Белінського;
- вул. Левського;
- вул. Одеська;
- вул. Мостобудівників;
- вул. Велика Морська;
- Бузький бульвар;
- вул. Набережна;
- Варварівський спуск;
- Бузький бульвар;
- вул. Маріупольська;
- вул. Соборна;
- вул. Спаська;
- вул. Велика Морська;
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Олексія Вадатурського;
- вул. Героїв Рятувальників.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. 1 Інгульский;
- пров. 2 Інгульський;
- вул. Інгульська;
- вул. 68 Десантників;
- вул. Велика Морська;
- вул. В. Благовісного;
- вул. Садова;
- вул. Спаська.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Чорноморського козацтва;
- вул. Верхня;
- вул. Отрадна;
- вул. Силікатна;
- вул. Чорноморського козацтва;
- вул. Райдужна;
- вул. Вокзальна.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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