У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес

Відключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 21 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. В. Благовісного;

вул. Шевченка;

вул. Обсерваторна;

вул. Марка Кропивницького.

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Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Архітектора Старова;

вул. Аркасівська;

вул. Велика Морська;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Софіївська;

вул. Віталія Белінського;

вул. Левського;

вул. Одеська;

вул. Мостобудівників;

вул. Велика Морська;

Бузький бульвар;

вул. Набережна;

Варварівський спуск;

Бузький бульвар;

вул. Маріупольська;

вул. Соборна;

вул. Спаська;

вул. Велика Морська;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Олексія Вадатурського;

вул. Героїв Рятувальників.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. 1 Інгульский;

пров. 2 Інгульський;

вул. Інгульська;

вул. 68 Десантників;

вул. Велика Морська;

вул. В. Благовісного;

вул. Садова;

вул. Спаська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Чорноморського козацтва;

вул. Верхня;

вул. Отрадна;

вул. Силікатна;

вул. Чорноморського козацтва;

вул. Райдужна;

вул. Вокзальна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.