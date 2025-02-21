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У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес

Відключення світла, фото: Getty ImagesВідключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 21 лютого, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Обсерваторна;
  • вул. Марка Кропивницького.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Архітектора Старова;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Віталія Белінського;
  • вул. Левського;
  • вул. Одеська;
  • вул. Мостобудівників;
  • вул. Велика Морська;
  • Бузький бульвар;
  • вул. Набережна;
  • Варварівський спуск;
  • Бузький бульвар;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Соборна;
  • вул. Спаська;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. Героїв Рятувальників.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. 1 Інгульский;
  • пров. 2 Інгульський;
  • вул. Інгульська;
  • вул. 68 Десантників;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Садова;
  • вул. Спаська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Чорноморського козацтва;
  • вул. Верхня;
  • вул. Отрадна;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Чорноморського козацтва;
  • вул. Райдужна;
  • вул. Вокзальна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. 

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