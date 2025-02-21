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У лікарні Миколаєва встановили обладнання для нейрохірургії, яке придбали минулого року

Обладнання, яке встановили у лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Фото: Миколаївська міськрадаОбладнання, яке встановили у лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Фото: Миколаївська міськрада

У лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва встановили сучасне медичне обладнання для нейрохірургії та урології. Три з чотирьох апаратів були придбані за кошти міського бюджету у 2024 році.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, це операційний мікроскоп, цифрова рентгенографічна система, біполярний резектоскоп та система для біпортальної спинальної нейрохірургії. 

«Місто придбало стійку для проведення малоінвазивних нейрохірургічних втручань. Крім того, за кошти державного бюджету було отримано мікроскоп, який сьогодні майже в кожній операції використовують нейрохірурги», — розповіла начальниця управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.

Обладнання, яке встановили у лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Фото: Миколаївська міськрадаОбладнання, яке встановили у лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Фото: Миколаївська міськрада

За словами керівника ЛШМД Олександра Дем’янова, нове обладнання дозволяє проводити малоінвазивні операції, після яких пацієнти швидко відновлюються.

«Наприклад, апарат для урологічних втручань дозволяє нам тримати хворого не тиждень і потім відпускати додому, а вирішувати проблеми хворого за короткий час, у межах двох-трьох діб. Також зараз ми можемо робити операції через малоінвазивні доступи, це так звана біпортальна нейрохірургія. Вона передбачає те, що на тілі пацієнта залишається лише 2-3 шва і після операції пацієнт може піти додому і робити перев’язки амбулаторно або у відділенні у зручний час», — розповів він.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві у відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні №4, фахівці проводять складні реконструктивні операції, зокрема для пацієнтів із мінно-вибуховими травмами.

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