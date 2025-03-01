Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:33, 01 березня, 2025
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Сьогодні, 1 березня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:
- вул. Степана Бандери;
- вул. Героїв Врадіївщини;
- вул. Героїв України.
Також електроенергія буде відсутня з 09:30 ранку до 15:30 вечора у Марʼївці по вулиці Миру.
Крім цього світла буде відсутня з 08:30 ранку до 17:00 у Петропавлівську по вулиці Петропавлівська.
Також 1 березня в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.
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