Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 1 березня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:

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вул. Степана Бандери;

вул. Героїв Врадіївщини;

вул. Героїв України.

Також електроенергія буде відсутня з 09:30 ранку до 15:30 вечора у Марʼївці по вулиці Миру.

Крім цього світла буде відсутня з 08:30 ранку до 17:00 у Петропавлівську по вулиці Петропавлівська.

Також 1 березня в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.