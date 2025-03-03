  • понеділок

    3 березня, 2025

  • 1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 1.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За вбивство 85-річної жінки судитимуть жителя Очаківщини

Розгляд справ у судах. Фото: finap.com.uaРозгляд справ у судах. Фото: finap.com.ua

Жителя Очаківського району судитимуть за підозрою у вбивстві 85-річної жінки.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Слідством встановлено, що 4 грудня минулого року о 19:00  чоловік та жінка посварилися. У ході сварки чоловік не менше восьми разів вдарив потерпілу сокирою по голові та тілу. Від отриманих тяжких травм жінка померла.

Обвинувачений перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві трирічного сина співмешканки. За даними поліції, він побив хлопчика через те, що той плакав.

Останні новини про: Суд

Рада перейменувала понад 100 судів, з них три на Миколаївщині
Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву
В Одесі судитимуть митників, їх підозрюють у податкових махінаціях
Реклама

Читайте також:

новини

ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

Аліна Квітко
новини

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

Юлія Бойченко
новини

Мер Первомайська отримує в середньому майже ₴90 тис. зарплати

Юлія Бойченко
новини

Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу

Аліна Квітко

Останні новини про: Суд

В Одесі судитимуть митників, їх підозрюють у податкових махінаціях
Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву
Рада перейменувала понад 100 судів, з них три на Миколаївщині

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

1 година тому

Трамп анонсував важливу подію на 4 березня, але без деталей

Головне сьогодні