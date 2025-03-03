За вбивство 85-річної жінки судитимуть жителя Очаківщини

Розгляд справ у судах. Фото: finap.com.ua

Жителя Очаківського району судитимуть за підозрою у вбивстві 85-річної жінки.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Слідством встановлено, що 4 грудня минулого року о 19:00 чоловік та жінка посварилися. У ході сварки чоловік не менше восьми разів вдарив потерпілу сокирою по голові та тілу. Від отриманих тяжких травм жінка померла.

Обвинувачений перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві трирічного сина співмешканки. За даними поліції, він побив хлопчика через те, що той плакав.