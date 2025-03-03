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ДБР відкрило провадження через загибель війскових на полігоні Дніпропетровщини

Відкрити провадження через загибель та поранення українських військовослужбовців. Фото: ДБРВідкрити провадження через загибель та поранення українських військовослужбовців. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель та поранення українських військових унаслідок російського ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідство має на меті встановити всі обставини трагедії та притягнути винних до відповідальності. Наразі на місці події працює спеціальна об’єднана група правоохоронців, які проводять слідчі дії.

Зазначимо, що вдень 2 березня низка воєнних оглядачів повідомили, що напередодні росіяни завдали удару касетною ракетою «Іскандер-М» по полігону в селі Черкаське поблизу Дніпра на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Одним із перших про подію написав волонтер і дронар Сергій Флеш. Удар нібито навів дрон «Орлан» просто під час шикування бійців. За різними даними, могли загинути десятки людей, а сотні отримати поранення.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий визнав факт масової загибелі українських військових та пообіцяв особисто відстежувати хід розслідування справи.

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