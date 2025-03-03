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В Одесі безкоштовно стерилізують і вакцинують безпритульних котів: як скористатися послугою

Коти. Ілюстративне фото: DepositphotosКоти. Ілюстративне фото: Depositphotos

В Одесі можна безкоштовно біостерилізувати та вакцинувати безпритульних котів і кішок. Міська влада провела відповідні тендери, визначивши ветеринарні клініки, які надаватимуть ці послуги у різних районах міста.

Як повідомили в мерії, у Київському та Хаджибейському районах міста можна звертатися до клініка «Зоологія», яка знаходиться за адресою: вулиця Евгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1, телефон: 095 925 91 69. Графік роботи: з вівторка по суботу, з 10:00 до 19:00, перерва з 13:00 до 14:00.

На території Приморського та Пересипського районів приймає ветеринарна клініка, яка знаходиться на вулиці Софіївська, 32, телефон: 0 800 336 482. Графік роботи: без вихідних, з 09:30 до 17:00.

Запис відкривається першого числа кожного місяця. Необхідно попередньо зателефонувати до клініки, а у визначену дату принести тварину разом із фото місця її мешкання. Наступного дня після процедури стерилізованого кота або кішку потрібно забрати та повернути у природне середовище.

Зазначається, що минулого року в Одесі біостерилізували та вакцинували 802 котів та 1302 безпритульні собаки. Усі тварини після процедури були повернуті до місць свого проживання.

Нагадаємо, що протягом 2025 року в Миколаєві планують стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у рамках програми гуманного регулювання їх чисельності. 

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