  • понеділок

    3 березня, 2025

  • 1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 1.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди, два з них — до Одеси

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» запускає три додаткові поїзди, два з яких курсуватимуть на Одеському напрямку. Продаж квитків уже відкрито.

У відомстві, зазначили, потяги до Одеси куруватимуть 9 березня. Так, поїзд №168/167 «Львів — Одеса — Львів» вирушатиме зі Львова о 07:26, в Одесі о 18:17. У зворотному напрямку відправляємось о 07:53, прибуваємо до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ», стартує з Києва — о 08:33, в Одесі о 18:08. Зворотно — об 11:27, у Києві о 20:42.

Ще один потяг вирушить до Карпат 16 та 30 березня. А саме, потяг №159/160 «Київ — Трускавець — Київ». З Києва відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно о 08:33, у Києві о 19:11.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» з 27 лютого запустила дитячий вагон у складі поїзда №351 «Київ — Кишинів».

Останні новини про: Одещина

На Одещині та Дніпропетровщині ввели відключення світла через ранкові обстріли
На Одещині громада отримала дві гібридні сонячні електростанції вартістю €100 тис.
В Одесі судитимуть митників, їх підозрюють у податкових махінаціях
Реклама

Читайте також:

новини

ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

Аліна Квітко
новини

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

Юлія Бойченко
новини

Мер Первомайська отримує в середньому майже ₴90 тис. зарплати

Юлія Бойченко
новини

Суд дав 8 років увʼязнення жительці Очакова, яка зливала дані про ЗСУ проросійському блогеру Лебедєву

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві фуру занесло на Інгульському мосту: вантажівка знесла огорожу

Аліна Квітко

Останні новини про: Одещина

В Одесі судитимуть митників, їх підозрюють у податкових махінаціях
На Одещині громада отримала дві гібридні сонячні електростанції вартістю €100 тис.
На Одещині та Дніпропетровщині ввели відключення світла через ранкові обстріли

За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

ТЕЦ планує реконструкцію тепломереж за понад ₴70 млн на двох вулицях Миколаєва

1 година тому

Трамп анонсував важливу подію на 4 березня, але без деталей

Головне сьогодні