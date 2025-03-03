«Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди, два з них — до Одеси

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» запускає три додаткові поїзди, два з яких курсуватимуть на Одеському напрямку. Продаж квитків уже відкрито.

У відомстві, зазначили, потяги до Одеси куруватимуть 9 березня. Так, поїзд №168/167 «Львів — Одеса — Львів» вирушатиме зі Львова о 07:26, в Одесі о 18:17. У зворотному напрямку відправляємось о 07:53, прибуваємо до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ», стартує з Києва — о 08:33, в Одесі о 18:08. Зворотно — об 11:27, у Києві о 20:42.

Ще один потяг вирушить до Карпат 16 та 30 березня. А саме, потяг №159/160 «Київ — Трускавець — Київ». З Києва відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно о 08:33, у Києві о 19:11.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» з 27 лютого запустила дитячий вагон у складі поїзда №351 «Київ — Кишинів».