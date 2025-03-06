У Миколаєві облаштували перше укриття в будинку творчості

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували перше укриття в Будинку дитячої та юнацької творчості одного з районів міста.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що укриття має площу 137 квадратних метра. Воно розраховане на 125 учасників освітнього процесу. Там облаштували стіни, підлогу, стелі, а також провели вентиляцію, встановили аварійне освітлення та прилад безперебійного живлення.

«Приміщення має санвузол, медичний куток та два виходи. Також є необхідний запас питної та технічної води, меблі, техніка й методичні матеріали — все для того, щоб вихованці будинку творчості могли якісно та безпечно займатися під час повітряних тривог», — йдеться у повідомленні.

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У повідомленні додали, що завдяки облаштованому укриттю 9 колективів закладу зможуть повернутися до своїх кабінетів.

«В поточному навчальному році ми маємо 43 гуртки, це 1500 вихованців. Зараз вони займаються на базах загальноосвітніх закладів міста. Дуже вдячні їм за тісну і плідну співпрацю. З прийняттям укриття 9 колективів зможуть повернутися до своїх кабінетів», — розповіла виконуюча обов’язки директора закладу.

Ремонтні роботи виконав департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Облаштоване укриття в будинку творчості у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти «Ясла-садок» №241 завершили капітальний ремонт та облаштування укриття. Загальна вартість ремонту склала 4,9 мільйони гривень.