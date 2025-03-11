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Більшість українців впевнені, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях: опитування

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 14 лютого по 4 березня, 87% українців вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях.

Соціологи зазначають, що така думка переважає в усіх регіонах: від 80% на Сході та Півдні до 89-90% у Центрі та на Заході.

Крім того, 66% опитаних переконані, що метою Росії є знищення України та українців. З них 28% вважають, що Росія прагне фізичного геноциду, а 38% — що вона хоче захопити більшу частину території України, знищивши її державність і націю.

Інфографіка КМІСІнфографіка КМІС

Соціологи також зазначають, що 70% на Заході, 68% у Центрі, 62% на Півдні вважають, що Росія хоче геноциду українського народу або знищення української державності і нації. На Сході показник також високий — 46%».

Ще 14% опитаних вважають, що РФ хоче захопити більшість території та встановити маріонетковий уряд. 7% думають, що Росія має на меті окупацію Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя.

Лише 4% респондентів вважають, що РФ прагне лише зберегти вже окуповані території, а 3% — що її мета обмежується «денацифікацією» та демілітаризацією України. 7% не змогли відповісти.

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький прокоментував результати опитування:

«Українці доволі гнучкі і готові обговорювати навіть болючі варіанти завершення війни. Водночас українці готові і далі відстоювати свої «червоні лінії» (які полягають у виживанні української нації, збереженні суверенітету та гарантіях безпеки) і точно не збираються просто складати зброю та здаватися на милість ворогу», — зазначив він.

Дослідження тривало з 14 лютого по 4 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 029 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Слід нагадати, що довіра українців до президента Володимира Зеленського зросла після загострення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Також слід зазначити, що більшість громадян України вважають, що ключовим пріоритетом для суспільства має бути підтримка Сил оборони та відсіч російській агресії.

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