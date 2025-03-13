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Україна ініціювала конфіскацію активів «Білоруськалію»

Україна ініціювала конфіскацію активів «Білоруськалію». Фото: DelfiУкраїна ініціювала конфіскацію активів «Білоруськалію». Фото: Delfi

Міністерство юстиції України подав позов про застосування до компанії «Білоруськалій» санкції у вигляді стягнення в дохід активів, а саме — корпоративні права, кошти, залізничні вагони, калійні добрива.

Про це повідомили у Мінюсті.

Зазначається, що «Білоруськалій» своїми діяти сприяє веденню війни проти України через фінансово-господарські взаємовідносини з РФ та самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

«Також ВАТ«Білоруськалій» надавало транспорт для перевезення та приміщення для перебування українських дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій», — йдеться у повідомленні.

У Мінʼюсті зауважують, що «Білоруськалій» є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету Білорусі. За даними міністерства, підприємство повністю контролюється політичною верхівкою Білорусі, у тому числі Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка, який до 2016 року очолював московське представництво «Мотор Січі».

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