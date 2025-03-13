В Одесі тимчасово змінять розклад потягу в напрямку Закарпаття: будують євроколію

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» внесла тимчасові коригування в розклад пасажирських поїздів, що курсують до Закарпаття, зокрема й у напрямку Одеси.

Як пояснили в компанії, зміни пов’язані з масштабними роботами з прокладання євроколії між Чопом та Ужгородом. Через це в період із 31 березня до 31 липня до станції Мукачево прямуватимуть такі поїзди: № 17/18 Харків — Ужгород, № 38/37 Одеса — Ужгород, № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава — Ужгород.

До станції Чоп курсуватимуть потяги: № 81/82 Київ — Ужгород (із 31 березня до 31 липня), № 749/750 Київ — Ужгород (із 1 квітня до 31 липня) та № 829/830 Львів — Ужгород (із 1 квітня до 31 липня). До Ужгорода з 31 березня до 31 липня також їхатиме поїзд № 59/60 Київ — Чоп.

Повідомляється, що попри зміни, залізничне сполучення з Ужгородом залишиться доступним завдяки альтернативним маршрутам. Для цього з 31 березня до 31 липня поїзди № 4/3 Запоріжжя — Ужгород, № 29/30 Київ — Ужгород, № 45/46 Харків — Ужгород та № 368/367 Ковель/Луцьк — Ужгород курсуватимуть через Самбір і Сянки.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» запустила три додаткові поїзди, два з яких курсуватимуть на Одеському напрямку.