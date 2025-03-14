На Сумщині ворожі ДРГ заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, — керівництво області

Українські прикордонники. Фото: dpsu.gov.ua

На прикордонні Сумської області ситуація напружена. Російські диверсійні групи активізувалися по всій протяжності лінії зіткнення. Наразі оголошено обов'язкову евакуацію з 8 населених пунктів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

З його слів, під час засідання Ради оборони Сумської області 13 березня було ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району. У зв’язку з загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку Росії та з метою збереження життя цивільного населення області.

«За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області», — зазначив він.

Начальник Сумської ОВА закликав жителів Сумщини евакуйовуватись, щоб зберегти своє життя та допомогти військовим ефективно працювати.

Нагадаємо, що спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з представниками російської сторони в Москві. Після візиту він повертається до США, щоб обговорити результати зустрічі з Дональдом Трампом.

Поїздка Стіва Віткоффа відбулася після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марком Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Під час переговорів Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною вдалося досягти «напівприпинення вогню», і тепер важливо, щоб на це погодилася Москва. Володимир Зеленський наголосив, що 30-денне перемир’я запрацює лише за умови згоди Кремля.