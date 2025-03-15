Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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6:45, 15 березня, 2025
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Сьогодні, 15 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Даля;
- вул. Левадійська;
- вул. Ліскова;
- вул. Нова;
- вул. Богородична;
- вул. Ковальська;
- вул. С. Алексапольського;
- вул. Лоренца Юстуса;
- пров. Суднобудівельний;
- пров. 2 Прибузький;
- вул. Прибузька;
- пров. Авангардний;
- пров. Залізничний;
- вул. Передова;
- пров. Будівельників.
Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.
План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.
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