  • субота

    15 березня, 2025

  • 13.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett SaylesВідключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 15 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Даля;
  • вул. Левадійська;
  • вул. Ліскова;
  • вул. Нова;
  • вул. Богородична;
  • вул. Ковальська;
  • вул. С. Алексапольського;
  • вул. Лоренца Юстуса;
  • пров. Суднобудівельний;
  • пров. 2 Прибузький;
  • вул. Прибузька;
  • пров. Авангардний;
  • пров. Залізничний;
  • вул. Передова;
  • пров. Будівельників.

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи
У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси
У чотирьох областях через негоду перебої зі світлом: серед них Миколаївщина
Реклама

Читайте також:

новини

П'ять років без ремонту: У Миколаєві скейт-парк на Херсонському шосе став небезпечним для дітей

Аліна Квітко
новини

У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду

Світлана Іванченко
новини

Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів

Даріна Мельничук
новини

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

Катерина Середа
новини

Шанс на виправлення: у Миколаєві обговорили реалізацію Програми відновного правосуддя для неповнолітніх

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Відключення електроенергії

У чотирьох областях через негоду перебої зі світлом: серед них Миколаївщина
У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси
У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

На Миколаївщині ППО знищила два «Шахеди»: росіяни атакували дронами Куцурубську громаду

2 години тому

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C

Головне сьогодні