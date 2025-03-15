Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 15 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Даля;

вул. Левадійська;

вул. Ліскова;

вул. Нова;

вул. Богородична;

вул. Ковальська;

вул. С. Алексапольського;

вул. Лоренца Юстуса;

пров. Суднобудівельний;

пров. 2 Прибузький;

вул. Прибузька;

пров. Авангардний;

пров. Залізничний;

вул. Передова;

пров. Будівельників.