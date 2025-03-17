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Чи підвищать податки для підприємців: відповідь Мінфіну

Підвищення податків для фізичних осіб-підприємців. Фото: Getty imagesПідвищення податків для фізичних осіб-підприємців. Фото: Getty images

Підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) наразі не планується, оскільки заходи, передбачені Національною стратегією доходів, ще не реалізовані. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно змін ухвалюватиме Верховна Рада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Інформація про те, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП, яка поширюється анонімними Телеграм-каналами з клікбейтними заголовками, не відповідає дійсності та є маніпулятивною», — йдеться у повідомленні.

Водночас у Міністерстві підтвердили наміри змінити спрощену систему оподаткування, як це передбачено Національною стратегією доходів.

«Опрацювання законодавчих змін, пов’язаних зі спрощеною системою оподаткування, розпочнеться лише після виконання відповідних передумов. Це відбудеться не раніше року, наступного за тим, у якому буде завершено заходи щодо безпеки даних та забезпечення доступу до інформації про обсяги й обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках», — додали у відомстві.

Також у Мінфіні наголосили, що будь-які законодавчі зміни будуть розглядатися та затверджуватися Верховною Радою.

Напередодні ряд ЗМІ посиланням на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році повідомили, що в уряді планують переглянути умови оподаткування для ФОПів. Єдиний податок для них поступово зросте до 18%. Так, у звіті зазначалося, що реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік після виконання заходів визначених підрозділом Стратегії.

Нагадаємо, що ФОП почали сплачувати підвищені податки з 1 січня 2025 року. 

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