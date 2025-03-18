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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett SaylesВідключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 18 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Космонавтів;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Є. Логінова;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора по проспекту Героїв України.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Піщана;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Втората;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. Погранична.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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