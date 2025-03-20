Теруправління ДБР у Миколаєві повідомило про підозру у держраді чотирьом військовим з Криму

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді чотирьом колишнім українським військовим. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді чотирьом колишнім українським військовим з Криму.

Про це повідомили в Теруправлінні ДБР Миколаєва

За даними слідства, після 2014 року вони залишилися на території Криму та вступили на службу до військ Російської Федерації.

«Один з них, родом з Одеської, «дослужився» перед окупантам до заступника командира взводу, але отримав поранення під час нападу на Україну у 2022 році», — йдеться у повідомленні.

Військовим повідомлено про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років в’язниці.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді чотирьом колишнім українським військовим. Фото: ДБР Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді чотирьом колишнім українським військовим. Фото: ДБР Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді чотирьом колишнім українським військовим. Фото: ДБР

Нагадаємо, що минулого року у Севастополі вибухнула автівка з російським військовим за кермом. Померлий був капітаном ракетних кораблів.