В Одесі громадянина Китаю оштрафували за публікацію відео з військовими об'єктами

В Одесі суд оштрафував громадянина Китаю на 170 тисяч гривень за публікацію відео та фото з українськими військовими об'єктами.

Як зазначається у вироку, у травні 2022 року чоловік опублікував у мережі відео з аеродрому «Шкільний», де була військова техніка, а також фото місця влучання російської ракети.

Крім того, він знімав і поширював роботу української ППО та наслідки збиття ворожої ракети. Усього він опублікував близько десяти таких матеріалів.

За законом йому загрожувало до восьми років ув’язнення, але суд виніс м'якше покарання у вигляді штрафу.

Слід зазначити, що це не перший такий випадок. У 2023 році інший громадянин Китаю також отримав вирок за подібні дії. Суд дав йому п’ять років ув’язнення, але з випробувальним терміном на рік.

Нагадаємо, що жителя Первомайська засудили до шести років тюрми за заклики до повалення влади та розголошення інформації про переміщення військової техніки.