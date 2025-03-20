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Житель Первомайська отримав 6 років в’язниці за розголошення даних про перевезення військової техніки та підтримку дій РФ

Засуджений житель Первомайська. Фото: СБУ
Засуджений житель Первомайська. Фото: СБУ

Жителя Первомайська засудили до шести років тюрми за заклики до повалення влади та розголошення інформації про переміщення військової техніки.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області та СБУ.

За інформацією правоохоронців, 48-річний засуджений  - ексголова регіонального «відділення» забороненої в Україні «Партії Шарія».

«У 2023-2024 роках вів телеграм-канал, де серед своїх однодумців поширював проросійську пропаганду. Він розповсюджував сюжети з російських медіа та дописи із закликами до повалення державної влади, репостив матеріали, що виправдовували агресію РФ, зокрема твердження про «боротьбу з бандерівцями» та «руську весну», — зазначили у прокуратурі.

Також правоохоронці вказують, що у липні 2024 року чоловік зафіксував рух залізничного потяга з бронетехнікою через міст у Первомайську та виклав інформацію у своєму телеграм-каналі.

Суд призначив чоловіку шість років в’язниці. Його визнано винним у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, у поширенні інформації про переміщення техніки ЗСУ, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України, глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію, розпочату у 2014 році.

Нагадаємо, що на Миколаївщині на два роки засудили 53-річного жителя Первомайська, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських військових проти українців.

Також у січні 2025 року затримали мешканця міста Первомайськ, якого підозрюють у закликах до державного перевороту. 

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