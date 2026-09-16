Житель Первомайщини отримав 9 років в'язниці за смертельне побиття цивільної дружини

Жителя Первомайщини засудили до 9 років в'язниці. Ілюстративне фото istockphoto

Суд призначив дев’ять років позбавлення волі 33-річному жителю Первомайського району за умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його 24-річної співмешканки.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Злочин стався 2 березня в одному з сіл Миколаївської області. За даними слідства, нетверезий чоловік під час конфлікту через ревнощі декілька разів ударив жінку дерев'яною битою. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Щоб приховати злочин, чоловік сховав у будинку знаряддя вбивства та закривавлені речі, після чого викликав поліцію та заявив, що його цивільна дружина нібито повернулася додому вже побитою.

Правоохоронці встановили перебіг подій та довели причетність заявника. Чоловіка визнали винним за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

Наразі вирок суду першої інстанції ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що суд у Миколаєві взяв під варту без права внесення застави 41-річну місцеву жительку, яку підозрюють в умисному вбивстві знайомого.