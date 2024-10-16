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Виправдовував збройну агресію РФ: мешканцю Первомайська оголосили підозру

1Правоохоронці підозрюють жителя Первомайська, який виправдовував збройну агресію РФ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Первомайську обвинувачують місцевого жителя, який поширював матеріалів із закликом захопити державну владу, виправдовував збройну агресію РФ та розповсюджував інформацію про переміщення військової техніки.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що 48-річний чоловік організував діяльність регіонального відділення «Партії Шарія», забороненої в Україні. Він створив телеграм-канал, до якого увійшли колишні члени партії з Первомайщини.

«Через цей канал обвинувачений поширював інформацію, яка виправдовувала дії РФ, підтримувала окупацію території України, закликала до захоплення державної влади, а також містила відомості про направлення і переміщення української військової техніки», — йдеться в повідомленні.

Первомайська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 109 «Поширення  матеріалів, у яких міститься заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади»;
  • частина 2 і частина 3 статті 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації частини території України»;
  • частина 1 статті 114-2 «Поширення інформації про переміщення озброєння територією України».

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, жителю Миколаєва оголосили підозру у коригуванні атак РФ по місту, а також у поширенні інформації про локації Сил оборони України та критичної інфраструктури міста.

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