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На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють в закликах до держперевороту

СБУ затримали жителя Первомайськ, якого підозрюють у закликах до державного перевороту. Фото: СБУСБУ затримали жителя Первомайськ, якого підозрюють у закликах до державного перевороту. Фото: СБУ

На Миколаївщині затримали мешканця міста Первомайськ, якого підозрюють у закликах до державного перевороту. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що чоловік використовував свій YouTube-канал і сторінку у Facebook із загальною аудиторією понад 10 тисяч підписників для «розгону» проросійського контенту.

Зокрема, він агітував захоплювати адміністративні будівлі державних установ та створювати так звані «альтернативні» органи влади.

Крім цього, спецслужби викрили ще чотирьох осіб, які займалися незаконною інтернет-агітацією в різних регіонах України. У результаті комплексних заходів трьох із них затримали, а двоє вже отримали реальні строки ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві суд виправдав обвинувачену державній зраді 54-річну Світлану Оголь. Її підозрювали у передачі російським військам інформації щодо українських військовослужбовців.

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