В Одесі завершать опалювальний сезон 1 квітня
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- Світлана Іванченко
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19:56, 24 березня, 2025
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В Одесі міська влада оголосила, що опалювальний сезон завершиться з 1 квітня.
Як зазначили в Одеській міській раді, рішення прийняли з огляду на погодні умови.
«Опалювальний сезон в Одесі завершиться 1 квітня. Таке рішення прийнято з огляду на погодні умови та з метою раціонального використання енергоресурсів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що опалювальний сезон в Одесі стартував 4 листопада 2024 року.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві з 24 березня завершили опалювальний сезон будинків. Однак тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.
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