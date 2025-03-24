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В Одесі завершать опалювальний сезон 1 квітня

Краєвид Одеси. Ілюстративне фото: DilovaКраєвид Одеси. Ілюстративне фото: Dilova

В Одесі міська влада оголосила, що опалювальний сезон завершиться з 1 квітня.

Як зазначили в Одеській міській раді, рішення прийняли з огляду на погодні умови.

«Опалювальний сезон в Одесі завершиться 1 квітня. Таке рішення прийнято з огляду на погодні умови та з метою раціонального використання енергоресурсів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що опалювальний сезон в Одесі стартував 4 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві з 24 березня завершили опалювальний сезон будинків. Однак тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

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